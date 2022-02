La notaLa teoria di Einstein, ridotta a una suonatina per principianti, consiste nella dimostrata inesistenza dello spazio come entità obbiettiva. E cioè, tutti i rapporti spaziali, non avendo alcun valore obbiettivo ma solo un valore soggettivo e convenzionale, possono essere invertiti a piacere. Così, un paesaggio visto da qualcuno che cammini sulle nubi con il capo all’ingiù e veda la terra come un cielo, non è meno «vero» dello stesso paesaggio visto da qualcuno che cammini sulla terra e veda le nubi sull’alto del cielo.Un salotto il cui soffitto abbia preso il posto del pavimento non è meno «vero» di un salotto ordinario. Così, nella vecchia frase «il treno corre verso la stazione» non c’è più verità fisica di quella che sia nella frase «la stazione corre verso il treno».Ora io mi permetto...