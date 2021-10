Dieci teschi colorati spuntano nelle strade di Città del Messico, che in questi giorni si sta preparando per celebrare il Giorno dei Morti. Queste opere, in realtà, sono un tributo all’artista messicana Frida Kahlo e sono realizzate ispirandosi al suo stile (guarda il video in allegato a quest’articolo).

La sua fama è ulteriormente cresciuta nell’ultimo decennio, con mostre non solo in Messico, ma anche in tutto il mondo. Il giorno dei morti è una tradizione precolombiana in cui le famiglie ricordano i loro morti e celebrano la continuità della vita. Secondo la leggenda, i defunti ritornerebbero sulla terra per 24 ore. Queste celebrazioni, oggi, sono considerate patrimonio culturale dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (Unesco).