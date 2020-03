Anche Gloria Gaynor si fa contagiare dalle «challenge», le sfide sui social. Nei giorni scorsi la regina della disco music ha postato un video diventato subito virale. Il motivo è presto detto: la «divina» si è fatta riprendere mentre si lava accuratamente le mani e canta «I will survive», io sopravvivrò, il suo brano più famoso. Una chiara sfida con tanto di hashtag dedicato (#Iwillsurvive challenge) al coronavirus, subito piaciuta alle schiere di fan di Tik Tok, la piattaforma social che fa impazzire i giovanissimi. Nei giorni scorsi pure l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), aveva lanciato sui social la «#SafeHands challenge». La sfida, con il suo hashtag dedicato, invitava a condividere un video su come lavarsi le mani correttamente. Affinché la campagna diventasse virale, gli utenti dei social media dovevano condividere il video e nominare altre 3 persone che dovevano a loro volta accettare di portare a termine la sfida. Il primo a rispondere presente è stato lo stesso direttore dell'Oms. Nel suo video Tedros Adhanom Ghebreyesus ha «sfidato», tra gli altri, anche Arnold Schwarzenegger. L’obiettivo di Gloria Gaynor con la sua «#Iwillsurvive challenge» è lo stesso: convincere più persone a lavarsi le mani per oltre 20 secondi secondo le linee guida. Lavarsi bene e a lungo le mani evitando di toccarsi occhi e viso sono considerati i due modi più efficaci per proteggere le persone dal coronavirus: «Ci vogliono solo 20 secondi per “sopravvivere”!», commenta Gloria. Come darle torto.