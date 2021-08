Prendersi a mazzate. Usando armature e attrezzi medievali. Nel parco centrale di New York. Sembra la trama degna di un rilancio di «Fight Club», il celebre film del ‘99 di David Fincher, basato sul romanzo di Chuck Palahniuk. Ma non è così. Al contrario della pellicola, qui non c’è nessun circolo segreto di persone che prendono parte a violenti combattimenti tra loro. No, la «rimpatriata» ispirata ai tempi di dame e cavalieri è organizzata da Damion DiGrazia, quarantenne ex militare. Dopo il master in economia ad Harvard, lo sbocco naturale è Wall Street. Giusto, Damion? «Certo. Fino a quando un supervisore della Morgan Stanley mi guardò dritto negli occhi per chiedermi: Damion, ma cos’è che ti motiva veramente? Il denaro ti motiva? E io risposi: ‘No’. Vi lascio immaginare. In una banca d’investimento non sanno cosa farsene di te, quando la vedi in questo modo. ‘Cosa mi motiva?’, mi chiedevo ‘Aiutare le persone’. Ecco, aiutare le persone mi piace», ha raccontato all’agenzia Reuters (guarda il video allegato a quest’articolo per saperne di più). Damion fonda Santa’s Knights. Un’associazione senza scopo di lucro che offre, tra le altre cose, anche il programma «Gladiators NYC». Ufficialmente un corso di ginnastica, ma in realtà...