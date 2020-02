Un gennaio decisamente anomalo dal punto di vista delle temperature e delle precipitazioni. Se in Svizzera i cosiddetti «giorni della merla», in genere i più freddi dell’anno, hanno avuto il sapore della primavera, in Svezia le cose non devono essere andate tanto diversamente e a farsi portavoce del problema non poteva che essere Greta Thunberg. L’attivista svedese, sul suo profilo Twitter, commenta: «La temperatura media a Stoccolma è stata superiore alla norma di 7 gradi. Zone della Svezia centrale hanno avuto temperature medie più calde di 10 gradi rispetto alla norma. Eppure tutto questo viene a malapena citato dai media».