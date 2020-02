La serie, spiega il portale britannico, seguirà la crociata della 17.enne svedese mentre esplora tutte le misure possibili per fermare il cambiamento climatico e per rimediare ai danni che sta provocando. Oltre all’attivista nemica di Trump, si esprimeranno anche degli esperti in materia per spiegare perché l’innalzamento della temperatura del pianeta deve limitarsi a 1,5 gradi. Durante i suoi viaggi Greta ha inoltre occasione di incontrare politici e vertici dell’economia globale.