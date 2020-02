Gwyneth Paltrow si mostra con la mascherina in volto per proteggersi dal coronavirus sul volo da Los Angeles a Parigi, dove è in corso la settimana della moda. Lo scatto, pubblicato su Instagram, ritrae l’attrice con naso e bocca ben coperti per evitare il contagio: «Rimanete sani. Non stringete mani. Lavatevi le mani con frequenza».