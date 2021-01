Come Tom Hanks nel film «Terminal»: un uomo californiano è rimasto per tre mesi «nascosto» nell’aeroporto di Chicago, dove era approdato tre mesi fa in arrivo da Los Angeles e da cui non è voluto uscire per paura della COVID-19. Aditya Singh, di 36 anni, è stato arrestato nelle scorse ore, dopo che è stato trovato in possesso di un badge appartenente ad un dipendente dello scalo che lo aveva smarrito, riferisce il Chicago Tribune.