Dopo l’apertura del premier Justin Trudeau, disposto ad ospitare i duchi del Sussex facendosi carico delle loro spese, sono i canadesi a dire «no grazie» alla coppia più chiacchierata del momento. Quasi tre quarti degli intervistati (il 73%) hanno affermato infatti di non volere il trasferimento di Harry e Meghan in Canada a loro spese, mentre solo il 3% ritiene che il Paese dovrebbe accollarsi i costi di trasferimento e della loro sicurezza sul territorio nordamericano. Lo rivela un sondaggio condotto dall’organizzazione no profit «Angus Reid Institute». Inoltre, secondo il «Globe and Mail», il quotidiano più diffuso del Paese, «il Canada non è una ‘casa di metà strada’ per chi vuole lasciare il Regno Unito restando allo stesso tempo un reale».