I maiali sono in grado di giocare ai videogame. Lo ha scoperto un gruppo di scienziati in Gran Bretagna che ha messo alla prova quattro suini - Hamlet, Omelette, Ebony e Ivory - con un joystick collegato ad un distributore automatico di cibo. Ogni volta che uno dei quattro riusciva a superare un «quadro» otteneva un riconoscimento in cibo. Gli animali non solo riuscivano a manovrare il cursore con il muso, ma hanno anche continuato a farlo quando si è rotto il distributore di «premietti».