Sono passate meno di 24 ore dalla cerimonia di insediamento del nuovo presidente statunitense Joe Biden che ha catalizzato spettatori provenienti dagli USA ma anche da tutto il mondo. Come ad ogni evento di tale portata che si rispetti, sono subito spuntati i famosi meme, ossia immagini, spesso umoristiche, montate ad hoc e che diventano velocemente virali. Protagonista iconico dell’Inauguration Day di questo «mandato Biden» è stato il senatore del Vermont Bernie Sanders, nonché ultimo candidato democratico alla presidenza ad arrendersi nella corsa alle primarie contro Joe Biden.

Il progressista 79.enne è stato tra i primi ad arrivare a Capitol Hill e, in una capitale immobilizzata dal freddo, Sanders di è seduto in maniera composta, le braccia incrociate, a seguire l’evento con tanto di mascherina, parka e un paio di guanti che non sono passati inosservati.