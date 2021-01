«Forse ce la faremo, anche in questo periodo non facile per tutti noi, a stamparvi in volto un sorriso». È con questo messaggio che la Polizia cantonale di Zugo ha pubblicato ieri un video di poco più di quattro minuti postato su Facebook in cui, sulle note di «Jerusalema» di Master KG, i vari componenti del Corpo di polizia si esibiscono ballando. Quel sorriso in cui speravano gli agenti sembra in effetti essere arrivato. Il numero di reazioni, commenti e condivisioni (oltre 25 mila solo queste ultime) raccolti in poco più di 24 ore può infatti essere considerata una conferma bella e buona della simpatia suscitata dal video. «A volte non ci vuole molto per affrontare la vita con il sorriso», si legge ancora nel post.