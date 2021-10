I requiem degli austriaci per l’Alto Adige

Provvedimenti del Governo tedesco per le classi povereBerlino, 6 – Il Governo sta organizzando una azione di soccorso in favore di parecchie classi della popolazione che il caroviveri ed il deprezzamento della valuta hanno messo in una situazione difficile. È previsto, fra l’altro, un aumento della rendita solo ai piccoli «rentiers», per il quale scopo il Governo chiederà un credito di un miliardo di marchi.

Mandato d’arresto contro i kappistiLipsia, 6 ag (Wolff) – Il ministero pubblico dell’impero ha lanciato un mandato di cattura per alto tradimento contro il direttore generale Kapp di Koenisberg, il generale Pabst, il colonnello Bauer, il medico Schiele di Amburgo, contro lo scrittore Trebisch e contro il generale di fanteria conte Luttwitz e contro il capitano di fregata Erhart. Il governo...