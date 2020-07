I sei finalisti della Swiss Culinary Cup

Nel 1920 è stata fondata la Società svizzera dei cuochi. All’epoca i grandi chef creavano piatti che ancora oggi sono famosi in tutto il mondo. All’insegna del motto «Futuro grazie alla tradizione», i finalisti creeranno un piatto principale e un dessert basandosi su ingredienti classici, carré d’agnello «Richelieu» o spalla di vitello «à la financière» per il piatto principale e «Pêche Melba» o «Poire belle Hélène» per il dessert. I seguenti sei candidati, con esperienze diverse e ottime idee, applicheranno queste direttive per la Swiss Culinary Cup 2020.