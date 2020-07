La maggioranza degli svizzeri vuole sapere chi sono i vicini di casa e una persona su cinque si informa tramite social per conoscere di più su chi gli vive accanto. È quanto risulta da un sondaggio rappresentativo pubblicato oggi da homegate.ch.

Il 85% degli intervistati conosce i nomi dei vicini, i tre quarti desidera avere maggiori informazioni in merito e circa uno svizzero su cinque ha consultato le reti sociali, in particolare Facebook, per saperne di più.