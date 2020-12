Bando all’avarizia sotto Natale, malgrado il coronavirus: stando a un sondaggio realizzato per conto della società di consulenza EY gli svizzeri prevedono di spendere la cifra record di 327 franchi a testa per i regali. Ma il Ticino è completamente contro tendenza: a sud della Alpi il budget previsto subisce un’importante sforbiciata.

Il dato nazionale - che emerge da un rilevamento di 400 persone adulte effettuato fra novembre e dicembre in tutto il Paese - è più alto del precedente primato (310 franchi) che risaliva al 2018. «Abbiamo avuto un anno eccezionalmente impegnativo a causa della pandemia», afferma Martin Gröli, dirigente di EY Svizzera, citato in un comunicato. «Molte persone sono preoccupate per il futuro o hanno perso i loro cari. Ciò nonostante, o forse proprio a causa di questo momento difficile, vogliono fare qualcosa di buono per sé e per la loro famiglia, a Natale».