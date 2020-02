Il castello in cui è ambientata la serie tv «Downton Abbey» cerca un maggiordomo che sia all’altezza di Mr Carson. Di proprietà dei conti di Carnavon, la tenuta di Highclere, nella contea inglese dello Hampshire, ha pubblicato su Facebook l’annuncio di lavoro: «Per avere successo in questo ruolo sono fondamentali un atteggiamento positivo, la cura dei dettagli, una buona presentazione personale e forti capacità comunicative e organizzative. Servono flessibilità e capacità di lavorare in gruppo», recita l’annuncio. «I candidati devono inoltre avere eccellenti capacità di servizio al cliente, parlare fluentemente inglese e amare lavorare con la gente», si legge ancora.