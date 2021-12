Il castello elettorale dei partiti

È permessa l’importazionedi opere d’arteMandano da Berna alla «Revue»: L’applicazione delle restrizioni di importazione alle opere d’arte ha provocato in alcuni giornali delle osservazioni che denotano una ignoranza completa della portata di questa misura. Si afferma che il decreto federale impedisce agli amatori di opere d’arte di acquistare all’estero quadri e scolture di loro gusto. Ora questi amatori possono stare tranquilli: essi non hanno che da fare i loro acquisti di quadri e di scolture e poi chiedere una autorizzazione di importazione alla commissione consultiva che non la rifiuta mai; ciò che la commissione non lascia entrare sono gli articoli d’arte industriale fabbricati in serie specialmente in Austria e in Germania.

La notaMio caro collega contribuente, noi abbiamo un po’ di torto...