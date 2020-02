Il patrimonio storico contenuto negli archivi di biblioteche, scuole e, perché no, anche dei giornali, viene troppo spesso sottovalutato. Ci è voluto un colosso della stampa come il New York Times per ricordarcelo: per imbastire un ricordo del direttore d’orchestra italiano Nello Santi, morto due giorni fa, giovedì 6 febbraio, il quotidiano della Grande Mela ha infatti riesumato, tra i vari reperti, anche un’intervista che il maestro diede proprio al nostro giornale ormai ventun anni fa, nel 1999, dopo il suo pensionamento. L’edizione cartacea con la citazione del Corriere del Ticino è stata postata su Twitter dal corrispondente dagli USA della RSI Emiliano Bos.