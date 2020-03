Il Cervino illuminato quale segno di speranza nella lotta al coronavirus. Lo spettacolo di luci dell’artista Gerry Hofstetter si potrà ammirare dal tramonto alle 23 fino al 19 aprile, su incarico del comune di Zermatt (VS).

L’iconica montagna è un simbolo della Svizzera e di forza, si legge in un comunicato delle autorità comunali. «La società deve essere forte come il Cervino per poter superare la tempesta che sta attraversando. La luce è stata scelta poiché rappresenta la speranza». Visto che tutti devono restare a casa, prosegue il comune, le webcam attorno al Cervino trasmetteranno lo spettacolo live su zermatt.ch/hope.