Infondendo calma, fiducia e un senso di connessione, mettendo in luce il desiderio di una base stabile e affidabile da cui partire mentre si varca la soglia di una nuova era. Queste le caratteristiche attribuite al Pantone 19-4052 Classic Blue, scelto come colore dell’anno per il 2020.

«Viviamo in un’epoca che richiede fiducia e speranza. Pantone 19-4052 Classic Blue - ha spiegato Leatrice Eiseman, l’executive director del Pantone Color Institute, presentando il colore dell’anno alcuni giorni fa - è una stabile tonalità di blu sulla quale possiamo sempre fare affidamento, trasmette proprio questa sensazione di costanza e fiducia. Dotato di profonda risonanza, esso costituisce una solida base a cui ancorarsi. Blu sconfinato che rievoca il vasto e infinito cielo serale, ci incoraggia a guardare al di là dell’ovvio per pensare più in profondità e fuori dagli schemi, ampliare i nostri orizzonti e favorire il flusso della comunicazione».

Il Classic Blue, fa sapere l’azienda statunitense che si occupa di tecnologie per la grafica e della catalogazione dei colori, infonde nell’animo un senso di pace e tranquillità, permettendo di rifocalizzare i pensieri facilitando la concentrazione e fornendo un’eccellente chiarezza. Classic Blue favorisce la resilienza.

Perché stabilire un colore dell’anno?

I colori, anno per anno.

È ormai più di 20 anni che il Pantone Color of the Year ha un influsso sullo sviluppo di prodotti, sul marketing, sulla moda, sul design, l’arredamento, l’imballaggio di prodotti e la grafica. La scelta non è casuale, bensì il frutto di un’analisi delle tendenze: ogni anno la selezione, effettuata da esperti del Pantone Color Institute, avviene tramite lo studio delle nuove influenze legate ai colori. Queste possono venire dagli ambiti più svariati, quali il mondo dello spettacolo e della produzione cinematografica, le collezioni d’arte itineranti e i nuovi artisti, la moda, tutte le sfere del design, le mete turistiche più gettonate, così come i nuovi stili di vita, di gioco e le condizioni socio-economiche. Possono derivare anche da nuove tecnologie, materiali, texture ed effetti che hanno un impatto sul colore, dalle più importanti piattaforme di social media e persino da eventi sportivi che catturano l’attenzione internazionale.

