Un curioso incidenteDublino, 6 (ag) – Un curioso incidente è avvenuto mercoledì nel pomeriggio. Il corrispondente del Times a Dublino si trovava con parecchi altri giornalisti in un magazzino di commestibili, allorchè entrarono tre individui che, con arma alla mano, imposero al corrispondente di salire su un’automobile. Dopo questo ratto non si ebbe più alcuna notizia del giornalista. I corrispondenti degli altri giornali hanno protestato nella seduta del Dail Eirean contro questo atto di violenza, ma le proteste non trovarono alcuna eco. Si apprese più tardi che il corrispondente del Times si trovava a Cork. Egli sarebbe stato rapito per obbligarlo a smentire una dichiarazione che ha fatto alcuni giorni fa.

Una spaventevole esplosioneAtene, 6 ag (Havas) – La esplosione di una caldaia a bordo...