Carlo Silini ha vinto lo Swiss Press Award, il più importante premio svizzero di giornalismo, nel 2015 per la categoria carta stampata e nel 2017 per la categoria local. Uscito nel 2015, «Il ladro di ragazze», sua prima prova narrativa, è stato per mesi ai primi posti delle classifiche della Svizzera italiana. In seguito, nel 2019, pubblica «Latte e sangue», riscontrando il medesimo successo.