Oggi è il «Blue Monday», il giorno più triste di tutto l’anno. Ma non vi preoccupate. La temutissima ricorrenza, che cade sempre il terzo lunedì di gennaio. L’idea nasce nel 2005 dal dottor Cliff Arnall, uno psicologo dell’Università di Cardiff che ha studiato una formula matematica per incrociare alcune variabili come il meteo, i sensi di colpa per i soldi spesi a Natale, il calo di motivazione dopo le Feste e la crescente necessità di darsi da fare.