Tutto l’amore degli Sgaffy per il Ticino (e non solo)

MUSICA

La spensierata band di Arbedo con «Vorrei» si lancia in una canzone romantica che vuole essere un inno al lento ritorno alla normalità del nostro Cantone dopo la pandemia - Per un’estate fra gite in montagna, grigliate e cene al grotto - VIDEO