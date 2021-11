Il locarnese Adolfo Bonetti console in Costa Rica

ConfederazioneSituazione economicaZurigo, 21 (ag) – La Camera svizzera di commercio ha tenuto la sua 78esima assemblea il 18 novembre a Zurigo, colla partecipazione del presidente della Confederazione on. Schultess. Essa ha discusso fra altro le questioni di organizzazione, come pure quelle finanziarie in rapporto internazionale. Il principale oggetto della discussione è stato un primo scambio di vedute sulla situazione economica della Svizzera. Una seconda riunione che tratterà quest’ultimo problema avrà luogo in principio di dicembre. Per il momento ci si è limitati a constatare come è per esempio facile proporre delle soluzioni per quanto riguarda il cambio, ma quanto è invece difficile, soprattutto per la Svizzera, di far valere nel dominio internazionale delle proposte concrete e di immediata...