Di Wordle ne avevamo parlato qualche settimana fa: gioco di parole online, è divenuto rapidamente una hit grazie anche a Twitter e l’hashtag #Wordle. In poco tempo i suoi utenti sono cresciuti, divenendo milioni nelle ultime settimane. Ora il New York Times ha annunciato di aver acquistato il videogioco: una mossa di mercato, dato che il famoso giornale statunitense intende puntare sui cruciverba e sulle pagine di intrattenimento per incrementare nel prossimo triennio il numero di abbonati.