Non ha gradito una domanda e ha abbandonato la sua conferenza stampa settimanale, non prima però di spruzzare a più riprese liquido disinfettante sui giornalisti seduti davanti a lui: è la scena ripresa in Thailandia in un filmato pubblicato dal Guardian. Visibilmente infastidito per una domanda su un possibile rimpasto di governo, il primo ministro Prayuth Chan-ocha ha ripetuto a più riprese: «Non chiedetemelo», mentre si allontanava dal leggio vaporizzando il disinfettante addosso ai cronisti.