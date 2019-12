Il principe Filippo è tornato a casa giusto in tempo per Natale dopo aver passato quattro giorni in ospedale su consiglio del suo medico. Il palazzo reale ha riferito alla BBC che il ricovero è stato una decisione precauzionale.

«Sembra essere in buone condizioni» ha comunicato il principe Charles alla stampa inglese. Il figlio ha inoltre aggiunto che a una certa età «le cose non funzionano più molto bene», le condizioni del padre non sarebbero quindi una sorpresa.

In seguito all’ennesima vicenda sfortunata della famiglia reale, la regina Elisabetta II prepara il suo tradizionale messaggio di Natale per dire che il 2019 è stato un anno «abbastanza accidentato». Lo scrive il Guardian pubblicando alcune anticipazioni del discorso e sottolineando che negli ultimi 12 mesi la monarca, oltre a essere preoccupata dalla salute del marito, è stata tirata nel mezzo di una crisi costituzionale per le decisioni del premier Boris Johnson, mentre il figlio Andrea è stato costretto a ritirarsi dalla vita pubblica per i suoi rapporti di amicizia con Jeffrey Epstein.

Nel messaggio, scrive il Guardian, ci saranno anche accenni alla Brexit, con l’appello all’unità e a «mettersi alle spalle il passato», e a «onorare la libertà e la democrazia» ottenute con la vittoria nella Seconda guerra mondiale.

Nel videomessaggio, fa notare infine il Guardian, la regina è ripresa seduta dietro una scrivania corredata da molte foto di famiglia: ci sono, tra le altre, Carlo e Camilla, William e Kate con George, Charlotte e Louis, ma si nota l’assenza di uno scatto del principe Harry e della moglie Meghan, che quest’anno passano le vacanze di Natale in Canada, con il piccolo Archie.

