In seguito Foxman ha eseguito esperimenti in laboratorio su vie aeree sviluppate in provetta e confermato che in presenza del rhinovirus, quello dell’influenza non riesce a portare avanti il processo infettivo. Secondo l’esperta il rhinovirus attiva per almeno cinque giorni le difese immunitarie, in particolare la produzione di interferone, che sono quindi già pronte e impediscono sul nascere l’infezione da parte del virus influenzale.