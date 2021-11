Il ragazzetto che si paracadutò con un ombrello

Un imitatore di RomaneschiL’audace paracadutista biaschese ha avuto anche nella nostra città (a Lugano nota di cent’anni dopo) la manìa dell’imitazione e non è raro il caso di incontrare torme di scolari intenti a lanciare una specie di paracadute, fornito, per lo più, con una tela di fazzoletto, con un sasso – non sempre di proporzioni ridotte – che funziona da... aviatore. Reca il «Popolo e Libertà» che l’esperimento più pratico e più persuasivo è stato quello del ragazzetto, figlio del signor Kofmehl, proprietario della fabbrica di orologi in Castione, il quale ragazzetto, pochi giorni fa a Bellinzona, attaccò ad un ombrello, immaginando che fosse un paracadute, dapprima un gatto, poi un cane e li fece discendere da un muro. Vedendo poi come questi rimasero illesi, il giovanetto si fece...