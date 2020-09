Singolare dono di nozze da parte di un’avvocata specializzata in diritto di famiglia a una sua praticante: invece del tradizionale viaggio ai Caraibi o del sempre apprezzatissimo televisore 50 pollici, l'avvocata Carmen Posillipo del Foro di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha regalato a Francesca, sua compagna di studio, che si sposa domani, un buono per una separazione consensuale gratuita o giudiziale della durata di tre anni.

«Se questo matrimonio supererà i tre anni - dice sorridendo la professionista - convertirò il buono in denaro». «L'ho fatto - scrive Carmen Posillipo nel biglietto di auguri agli sposi - un po' per esorcizzare, un po' per gioco e anche per scaramanzia» perché, aggiunge, «il costo della fine di un matrimonio manda in rovina ogni famiglia, quindi prima di usare questo buono pensateci bene. Auguri».