Cronaca cantonaleDalla capitaleLe onoranze al Soldato Ignoto saranno solennemente celebrate in Bellinzona per cura dell’Associazione Reduci di Guerra, la quale ha diramato alla stampa e al pubblico uno speciale comunicato, nel quale – tra altro – è detto: «Perchè l’animo e il pensiero degli italiani residenti in Bellinzona possano ritrovarsi anch’essi uniti nel giorno e nell’ora del raccoglimento e della muta glorificazione, e perchè possano palpitare e vibrare armoniosamente col palpito e con le vibrazioni di Roma e di tutta la Patria, nel giorno di venerdì, 4 corr., alle ore 10 precise, sarà tenuta una solenne funzione nel tempio della Collegiata. Terminata la cerimonia, i reduci di guerra si recheranno in gruppo, al Cimitero, per apporre una corona di alloro sulla lapide dei nostri caduti....