Che Greta Thunberg non fosse dispiaciuta per la sconfitta di Donald Trump alle presidenziali non è certo un mistero, dopo gli scontri sulla questione climatica e le innumerevoli frecciatine tra l’attivista svedese e il tycoon, che hanno spesso fatto il giro dei social network. Nel giorno in cui Trump ha abbandonato la Casa Bianca, Greta non si è lasciata sfuggire un ultimo beffardo saluto su Twitter: «Sembra un vecchio molto felice che va verso un futuro luminoso e meraviglioso. Molto bello da vedere!», ha cinguettato l’attivista postando una foto del presidente uscente che si appresta a partire dalla Casa Bianca in elicottero.