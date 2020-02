La solidarietà per le persone in quarantena a causa del coronavirus arriva anche dal mondo del porno. La curiosa iniziativa è stata lanciata ieri dal sito «per adulti» xHamster ed è rivolta agli abitanti delle zone colpite dal virus a livello internazionale. Un accesso premium a tutti i contenuti hard del sito sarà offerto a chi è in isolamento in Lombardia, Veneto, Teheran (Iran), Daegu (Corea del Sud), Wuhan (Cina) e Adeje, nelle isole Canarie. Su Twitter si legge: «Perché ora è più sicuro se rimanete nella vostra camera da letto». Il vice presidente di xHamster Alex Hawkins ha spiegato: «Nel tentativo di aiutare le agenzie sanitarie globali ad arginare la diffusione del coronavirus forniremo l’accesso gratuito a xHamster Premium da ora fino alla fine di marzo».