Il solstizio d’inverno, in questo 2020 cade alle 10.02 di oggi, il 21 dicembre. Il fenomeno si verifica nel momento in cui l’inclinazione della Terra rispetto al sole fa sì che i raggi arrivino all’emisfero nord con il massimo dell’inclinazione, indeboliti e per un minor tempo. Il sole sorge «tardi» e tramonta «presto», e le ore di luce raggiungono il minimo. A partire da oggi, quindi, le giornate torneranno ad allungarsi, fino all’equinozio di primavera, il 20 marzo 2021.

È un moto «apparente» perché - come ormai sappiamo - è la Terra a girare attorno al sole che invece è fermo. Tuttavia, dal momento che anche noi osservatori ci muoviamo con la Terra, abbiamo l’impressione che a spostarsi nel cielo sia il sole e non viceversa. Il giorno del solstizio d’inverno è il momento in cui il Polo Nord è il più distante possibile dal sole (in relazione al suo asse, non in assoluto), ed è per questo che la stagione è fredda.