Il teatro dei burattini di Gavroche

ConfederazionePer chi si reca all’esteroLe misure severe di ispezione stabilite agli uffici doganali di confine hanno provocato alcuni incidenti e malintesi che hanno indotto la Direzione centrale delle Dogane ad emanare alcune istruzioni a beneficio del pubblico che viaggia. In generale alla visita doganale sorgono delle vivaci discussioni per gli oggetti nuovi o che sembrano nuovi; mentre ci sono alcuni che si recano all’estero con oggetti nuovi, ce ne sono altri che vi si recano con oggetti usati per poi ritornare con oggetti nuovi, sostenendo poi alla visita doganale che quegli oggetti li portavano già all’uscita. Ora per ovviare a queste discussioni la direzione delle dogane consiglia coloro che si recano all’estero con oggetti nuovi o che possono sembrare nuovi a notificarli alla uscita...