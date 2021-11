Il Ticino e i fanali per automobili e velocipedi

ConfederazioneIncendioChaux-de-Fonds, 14 (ag) – Sabato sera alle ore 10 un ristorante situato nelle vicinanze di la Chaux-de-Fonds, a Grébille, è stato distrutto da un furioso incendio. Due persone, fratello e sorella, che lavoravano nel ristorante come domestici, sono scomparsi nelle fiamme.

Contro la stampa immoraleSan Gallo, 14 (ag) – L’assemblea annuale della lega svizzera contro la letteratura immorale, presieduta dal prof. Bepel, ha consacrato la sua seduta particolarmente alla discussione di un rapporto sulla lotta contro la pornografia. L’assemblea ha deciso di procedere all’elaborazione di un catalogo che contenga le opere particolarmente indicate per la gioventù. Venne inoltre comunicato all’assemblea che sono stati fatti a Berna i passi necessari per impedire l’importazione in Isvizzera...