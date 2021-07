Tre i motivi addotti dall’uomo per voler costruire la fontana: per ricordare, incidendoli nel cemento, i nomi delle famiglie patrizie; per offrire una fonte d’acqua agli escursionisti in un luogo in cui ve ne sarebbero poche; e per sostituire una fontana a suo dire già presente in loco e andata distrutta nel 2001. Motivi insufficienti per Mon Repos. Perché l’incisione dei nomi è «scopo del tutto personale», perché «la maggior parte degli escursionisti porta con sé, notoriamente, borracce d’acqua» e perché «spettava semmai al Patriziato provvedere alla realizzazione della fontana: non sta ai singoli decidere a loro piacimento dove installare impianti fuori dalla zona edificabile». L’uomo sarà quindi tenuto a pagare le spese giudiziarie, nonché a demolire la fontana, che prima del blocco dei lavori era stata completata ma mai allacciata alla rete.