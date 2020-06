Mattinata movimentata a Aghinskoe, villaggio del territorio della Transbajkalia. Nella notte, infatti, il nome del paesino - scritto con le pietre sul fianco della collina - è stato cambiato in «PutinVor». Ovvero «Putin ladro». Le prime foto sono state pubblicate nella chat Viber del villaggio «Aginsky 24/7» ma dopo un po’ di tempo sono state rimosse. In seguito una foto è trapelata sui social network. La scritta, ad ogni modo, è stata presto riportata alla sua grafia originale. Il servizio stampa del ministero dell’Interno regionale, stando all’emittente indipendente Dozhd, si è rifiutato di commentare. L’amministrazione del distretto di Aginsky, invece, ha comunicato al portale Zabnews che quella scritta non è mai comparsa. Secondo Chita.ru, più tardi il capo del distretto, Andrei Dashin, ha invece descritto il tutto come «uno stupido incidente». La polizia starebbe già indagando per rintracciare gli autori della bravata.