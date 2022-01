In India soffiano i venti della rivolta

Le spese per la mobilitazioneIl quarto contoBerna, 30 (ag) – Il Consiglio federale ha trasmesso in questi giorni alle Camere federali il quarto conto sulle spese di mobilitazione, comprendente i 4 anni dal 1919 al 1921. Le spese sommano a 203 milioni di cui 50 per l’assicurazione militare e 35 milioni per i pagamenti versati alle ferrovie private per i trasporti militari. Le spese totale di 4 conti sommano ad un totale di 1.565 milioni. Da questo importo si devono però dedurre 400 milioni, dovuti a spese non dipendenti direttamente dalla mobilitazione propriamente detta. 301 milioni di quest’ultima somma furono versati dal Dipartimento militare nel 1918 per la compera di farina e di altre derrate alimentari per l’insieme della popolazione. Le cifre indicate non sono ancora definitive. È noto...