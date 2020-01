Per realizzare il robot-piccione (’PigeonBot’), i ricercatori hanno studiato attentamente lo scheletro dell’uccello e la funzione delle sue piume. Sono 40 quelle che utilizza per controllare la rotta: capaci di aderire le une alle altre come velcro, vengono mosse grazie alle articolazioni del ‘polso’ e delle ‘dita’. Il meccanismo, così efficace in natura, è stato ricreato in laboratorio per realizzare un innovativo drone a elica dotato di ali pieghevoli capaci di modificare la posizione e l’angolatura delle piume. Il corpo del robot, realizzato in polistirene espanso, è stato dotato di un Gps e di un ricevitore per essere telecomandato.