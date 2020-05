È proseguita anche nel 2019 la pioggia di denaro sui presidenti dei consigli di amministrazione (Cda) delle grandi società svizzere: 2,45 milioni hanno incassato in media i top manager delle aziende inserite nel listino SLI della borsa svizzera. È l’equivalente di quanto uno svizzero medio guadagna in 31 anni e un ticinese in 38 anni.