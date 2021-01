Cerimonia di insediamento anche per Major, uno dei pastori tedeschi di Joe e Jill Biden. Major è stato infatti celebrato con una «Indoguration» da parte della Delaware Humane Association e della Pumpkin Pet Insurance in quanto è il primo cane adottato da un canile a varcare la soglia della Casa Bianca. Major è stato adottato dalla futura coppia presidenziale nel 2018. L’altro cane dei Biden si chiama Champ, ed è parte della famiglia dal 2008. I cani ritornano a Pennsylvania Avenue dopo quattro anni di assenza. I Trump non hanno infatti alcun animale domestico.