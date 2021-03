Leonard si è scusato in un post su Instagram martedì sera. «Sono profondamente dispiaciuto per aver pronunciato un insulto antisemita ieri. Non sapevo cosa significasse la parola prima di allora, ma la mia ignoranza sulla sua offensività per la comunità ebraica non è assolutamente una scusa e ho semplicemente sbagliato. Mi impegno a raggiungere le persone che possono aiutarmi ad educare su questo tipo di discorso di odio e su come possiamo combatterlo. Riconosco e ammetto il mio errore. Questa non è un’illustrazione adeguata della persona che sono. Prometto di fare meglio», ha aggiunto.