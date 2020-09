Furto in diretta tv per il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino. Qualcuno ha infatti rubato il giaccone del primo cittadino ligure mentre questi stava rilasciando un’intervista ad una inviata dell’emittente regionale Primocanale. Scullino stava per rispondere ad una domanda sui controlli in città nei confronti di chi non indossa la mascherina, quando un individuo gli ha rubato la giacca, appoggiata su una panchina non inquadrata dalle telecamere. Scullino ha cercato di raggiungere il ladro, quando la giornalista ha esclamato: «Mi scappa il sindaco». La donna si è fatta spiegare cosa fosse successo: «M’han portato via il giaccone», ha risposto il primo cittadino, che ha poi ironizzato: «Ti faccio il conto, vi mando il conto». L’inviata ha concluso il collegamento spiegando che avrebbe aiutato il sindaco a ritrovare il suo giaccone. Inevitabili le risate in studio per il curioso fuoriprogramma.