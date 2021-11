È nata Quilla!

La guardiana del parco zoologico Bioparc, Julie Boittiaux, ha dichiarato lunedì all’agenzia Reuters che la madre è ancora protettiva nei confronti del suo neonato di 18 giorni. L’ippopotamo pigmeo è una specie considerata in pericolo e assomiglia all’ippopotamo comune a cui è strettamente imparentato, anche se il suo aspetto è molto più piccolo.

A differenza degli ippopotami comuni, gli ippopotami pigmei di solito vivono da soli, tranne quando si accoppiano o hanno un piccolo da svezzare. Sono principalmente notturni e trascorrono le ore diurne in acqua. Si spostano poi sulla terraferma di notte per nutrirsi di foglie, radici, frutti, felci ed erbe.

Gli ippopotami pigmei, in natura, vivono in Africa occidentale, principalmente in Liberia ma anche in Sierra Leone, Guinea e Costa d’Avorio, secondo quanto riporta il WWF (World Wildlife Fund). La deforestazione è attualmente la più grande minaccia per gli ippopotami pigmei.