Cosa c’è di meglio della musica per strappare un sorriso nei momenti difficili? È quello che ha pensato la polizia di Zugo realizzando il video diventato virale degli agenti intenti a ballare sulle note di «Jerusalema» di Master KG. Un pensiero apprezzato da molti, perché in piena pandemia ha portato una ventata di freschezza. E questa brezza, seguendo l’esempio del corpo di polizia elvetico, l’ha voluta portare anche la «Garda Síochána» in Irlanda.