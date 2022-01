L’agonia di papa Benedetto XV

L’improvviso aggravamento del PapaRoma, 20 – Le condizioni di salute del Papa , che fino a ieri sera si erano mantenute stazionarie e non avevano dato luogo ad allarme, si sono stanotte improvvisamente aggravate. Verso le 4 il Pontefice ha avuto una crisi, dovuta specialmente al catarro che si è diffuso a tutti e due i polmoni e che non può emettere e alla infiammazione polmonare. Il dott. Cherubini, che vegliava in Vaticano, è stato subito avvertito dell’aggravarsi del Pontefice. Egli, recatosi presso l’augusto infermo, lo trovò in stato d’animo depresso, il respiro assai affannoso lo teneva agitato. Il sanitario, compresa la gravità del male, ha somministrato al Pontefice dei calmanti per agevolare la espettorazione. Purtroppo gli effetti benefici che si attendevano non si sono avuti.

L’estrema...