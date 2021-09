Un terzo anniversario di matrimonio in mezzo al lago di Como per Fedez e Chiara Ferragni. Il musicista ha portato la consorte sullo specchio d’acqua lariano, a bordo di una piattaforma galleggiante, e le ha dedicato una nuova canzone. La nota influencer ha ovviamente diffuso il video su Instagram scrivendo: «Stasera, per celebrare il nostro terzo anniversario, mi ha portata su una piattaforma sul lago di Como e cantato una sua nuova canzone scritta per me. Ti amo, Fedez».